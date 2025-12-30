Due rigori per evitare una sconfitta casalinga contro Italiano e il grave errore con l'Inter: Ecco il prossimo arbitro per la Fiorentina

La partita tra Fiorentina e Cremonese in programma domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Precedenti con la Fiorentina

Lo score con i viola è di: sei vittorie, tre pareggi, quattro sconfitte. In casa invece è: due vittorie, due pareggi, una sconfitta. La sconfitta in questione risale alla stagione 2020/21 ed è arrivata in Fiorentina-Inter (0-2).

Seconda volta quest'anno

Quest'anno ha diretto una partita dei viola, quella pareggiata (2-2) al Franchi contro il Bologna dell'ex Italiano, dove ha anche concesso due rigori alla formazione gigliata. Mentre l'anno scorso ha incrociato i gigliati in Torino-Fiorentina 0-1 e Inter-Fiorentina 2-1 dove non vide un pallone crossato da Bastoni abbondantemente fuori dal campo. Dall'angolo successivo, che non doveva essere concesso, nacque il vantaggio nerazzurro.