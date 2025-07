Graziani: "Lucca e Piccoli mi piacerebbero. Kean? Firenze lo ha fatto rinascere, ma ormai i calciatori s'innamorano solo dei soldi"

Ospite di Radio Bruno Toscana, l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha fatto il punto sulla situazione di Kean, commentando i nomi che circolano per sostituirlo in caso di addio: “Piccoli e Lucca sono buoni giocatori, ma entrambi non ti fanno saltare dalla sedia. Ecco, se partisse Kean magari li prenderei entrambi in modo da comporre un bell'attacco insieme a Dzeko e Gudmundsson. Lucca ha ampi margini di miglioramento, Piccoli mi piace così come Krstovic del Lecce”.

“Oggi ci s'innamora solo dei soldi”

Poi su Kean ha aggiunto: “Firenze gli ha ridato luce, ma ormai i calciatori non si affezionano più a nulla e sono troppo attratti dai soldi. Non sto parlando di Kean in particolare, ma è un discorso generale. Io da Firenze non mi sarei mai mosso, quando andai via fui costretto per delle problematiche interne. Ma oggi, se vai in Arabia, vuol dire che ti interessano solo i soldi e non la carriera”.