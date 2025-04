L'ex difensore viola Stefano Carobbi ha parlato a Lady Radio in vista di Milan-Fiorentina, essendo stato anche un calciatore rossonero in carriera. Carobbi si proietta al prossimo confronto spaziando su vari temi a tinte viola.

‘La Fiorentina è molto più concreta, tante squadre in lotta per l’Europa'

“Palladino ha trovato l'assetto giusto a centrocampo, c'è il giusto filtro e si subiscono meno gol, la squadra è più equilibrata. La Fiorentina è molto più concreta e si presenta coi migliori auspici alla sfida col Milan. La squadra di Conceicao va affrontata a viso aperto, anche se la versione vista ieri sera in Coppa Italia a tratti può preoccupare. Sono tante le squadre in lotta per l'Europa, vedo la Lazio un po' in calo, il Bologna avrà un calendario difficile e verrà anche a Firenze”.

‘La stagione sarebbe deludente se non si arrivasse tra le prime sei'

“Fagioli, Cataldi e Mandragora stanno facendo la differenza e in panchina ora ci sono cambi come Adli e Folorunsho. Fagioli e Adli per me possono giocare insieme, sono elementi di qualità, intelligenti tatticamente. La mediana attuale oggi è quella che merita di giocare. Palladino è felice di potersi girare e vedere le risorse che ha oggi. Il tecnico viola è stato criticato ma sta facendo il suo percorso, naturalmente il giudizio completo potremo darlo visto il risultato finale della stagione, e sarà ciò che conta. La stagione sarebbe deludente se la Fiorentina arrivasse fuori dalle prime sei, vista la squadra a disposizione”.