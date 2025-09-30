Pioli e il messaggio che trapela con decisione dalla Fiorentina. Il tecnico arrabbiato e deluso

Stefano Pioli non si tocca, non è mai stato in discussione né a dispetto delle voci mai sono stati allertati eventuali sostituti.

È questo il messaggio che trapela con decisione dalla Fiorentina e che viene riportato stamani da Tuttosport.

Convinti del progetto

Il club viola e il tecnico avanti insieme, tutti convinti del progetto triennale che è appena partito e che è basato proprio sull'esperienza e sulle capacità umane e professionali del tecnico.

Arrabbiato e deluso

Pioli, insieme al presidente Commisso, si legge ancora sulla fonte citata, è il primo a essere deluso e arrabbiato ma di qui a mollare ce ne corre. Adesso l'allenatore è impegnato a trovare al più presto la chiave per sbloccare la Fiorentina ancora senza successi in campionato.