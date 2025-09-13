Moreno: "Il calcio in Spagna mi ricorda quello argentino, molto più tecnico. In Italia non sono a mio agio, si lavora troppo sul fisico"

Matias Moreno, difensore centrale della Fiorentina in prestito al Levante, ha parlato al programma “Tercer Tiempo” di Radio Sucesos, commentando il suo arrivo in Spagna e le differenze che ha trovato con la sua esperienza italiana a Firenze.

“Ho notato molte differenze passando dal calcio italiano a quello spagnolo: qui in Spagna è simile a quando giocavo a Belgrano, lavoriamo molto col pallone in allenamento, mentre in Italia il lavoro è più sul piano fisico. Per il mio modo di giocare, mi trovo meglio nella Liga spagnola, il calcio qui è più tecnico. A Belgrano mi piaceva questo stile di gioco, per questo quando sono arrivato alla Fiorentina non ho più sentito questa sensazione e non ho giocato tranquillo. Ma ora sono contento”