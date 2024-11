La capogruppo di Firenze Democratica a Palazzo Vecchio Cecilia Del Re ha parlato in riferimento ai lavori di restyling dello stadio Franchi. Queste le sue parole in una nota stampa: "All’esito della richiesta di accesso agli atti presentata dal nostro Gruppo, abbiamo appreso che l’unico cronoprogramma per i lavori al Franchi che al momento esiste prevede che i lavori finiscano nel mese di maggio 2026. Gli uffici del Comune precisano infatti che “è in corso di definizione un aggiornamento del cronoprogramma dei lavori contrattualizzati, che preveda comunque la fine dei lavori contrattualizzati entro l’annualità 2026, vincolo originario collegato al finanziamento PNC”.

D’altronde, una risposta dello stesso tenore è stata data ieri in aula dalla Assessora Perini in a seguito del question time del Consigliere Bambagioni (LEGGI QUI). Ci chiediamo, dunque, che cosa intendesse la Sindaca quando, lo scorso 4 ottobre, ha comunicato alla stampa di aver presentato alla Fiorentina una nuova ipotesi di cronoprogramma dei lavori che avrebbe comportato: “una fine dei lavori nella primavera del 2029 con una capienza di posti a crescere nelle varie fasi dei lavori (…) in occasione del centenario della società, che cadrà il 29 agosto 2026, il Franchi sarà utilizzabile e avrà una capienza di 34.478 posti lordi”.

(…) Le risposte dell’Amministrazione rendono evidente ciò che noi diciamo da oltre un anno ormai: in questa vicenda si naviga a vista, come anche la vicenda Padovani dimostra, ed è mancato totalmente il dialogo con la società viola e con il governo (contro cui il Comune è risultato pure soccombente in relazione ai fondi europei per le aree disagiate della città metropolitana, che il sindaco di Firenze aveva allocato sullo stadio). Occorre trovare in fretta le risorse per completare il restyling, e si agisca di concerto con la società viola per stendere un cronoprogramma credibile che dia finalmente certezze ai tifosi viola sulle tempistiche dei lavori e sulla loro conclusione".