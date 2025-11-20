Borja Valero: "La famiglia Astori è stata brava a trovare un lato positivo dal dramma di Davide. Trovare i tre punti contro la Juve..."

Anche l'ex compagno di squadra di capitan Davide Borja Valero è presente questa sera alla cena organizzata dall'Associazione Davide Astori al Viola Park. Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista spagnolo ai margini dell'evento:

“Alla fine quella di Davide è stata una tragedia immensa, che però a famiglia Astori è stata brava a trovare un lato positivo, schierandosi a fianco della ricerca per trovare soluzioni per risolvere queste problematiche. E noi siamo qui per supportarli, perchè se lo meritano".

“Non serve dir niente in vista di sabato, mi auguro solo che la tifoseria sia a fianco della squadra”

Un pensiero anche sulla sfida di sabato prossimo contro la Juventus: “Si tratta della partita, non credo che serva aggiungere altro. E' la partita più importante e più attesa da Firenze dell'anno, e mi auguro che la Fiorentina si faccia trovare pronta dopo le ultime due settimane di allenamento con il nuovo mister. Mi auguro che facciano godere un po' la città perchè Firenze ne ha bisogno. I giocatori stessi hanno bisogno di tornare a far punti per mettere a posto la classifica, e per questo mi auguro che la tifoseria sia a fianco, come sono sicuro che farà. Al di là del bisogno del momento questa partita è molto importante e moto sentita, mi auguro che la gene si faccia trovare pronta”.

“Se riuscissimo a fare 3 punti contro la Juventus sarebbe importantissimo”

Ha poi concluso: “Se la partita contro la Juventus arriva nel momento giusto? Potrebbe essere la partita della svolta, ma non si sa mai. E' ovvio che prima o poi dovremo vincere una partita, e sarà importantissima dal punto di vista psicologico. Ovviamente se arrivasse in una partita come questa acquisterebbe ancor più valore: se riesci a fare 3 punti con la Juventus in casa potrebbe essere un momento importante per la squadra ma anche per tutto l'ambiente. Loro pero arriveranno a Firenze per far punti, e anche per loro la partita acquista un valore fondamentale”