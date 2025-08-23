Malesani: "A Firenze non feci innamorare solo i tifosi ma anche Rui Costa e Batistuta. Quando Cecchi Gori ebbe da ridire lo spogliatoio si schierò con me"
Alberto Malesani in primo piano
Un ricordo di fine anni '90 per Alberto Malesani, passato per una stagione sola da Firenze ma lasciando una gran bella traccia. Così a La Gazzetta dello Sport:
"Feci innamorare i tifosi a Firenze? Anche i giocatori, da Rui Costa a Batistuta. Quando ebbi qualche discussione con il presidente Cecchi Gori lo spogliatoio si schierò dalla mia parte. Andammo a vincere a Parma, il cavalier Calisto Tanzi rimase impressionato dal gioco della mia Fiorentina e il giorno dopo mi convocò nel suo ufficio a Collecchio per ingaggiarmi. Ero libero, dissi subito di sì".
