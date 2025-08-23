Un ricordo di fine anni '90 per Alberto Malesani, passato per una stagione sola da Firenze ma lasciando una gran bella traccia. Così a La Gazzetta dello Sport:

"Feci innamorare i tifosi a Firenze? Anche i giocatori, da Rui Costa a Batistuta. Quando ebbi qualche discussione con il presidente Cecchi Gori lo spogliatoio si schierò dalla mia parte. Andammo a vincere a Parma, il cavalier Calisto Tanzi rimase impressionato dal gioco della mia Fiorentina e il giorno dopo mi convocò nel suo ufficio a Collecchio per ingaggiarmi. Ero libero, dissi subito di sì".