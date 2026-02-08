Polverosi: "O la Fiorentina raddoppia la sua media punti entro la fine o va in Serie B. Squadra inspiegabile"

Editoriale sul Corriere dello Sport per Alberto Polverosi che commenta così il deprimente 2-2 della Fiorentina, in casa con il Torino:

"Se continua così, come fa la Fiorentina a uscire dal suo inferno? Ieri non era assediata solo dal Torino, ma anche e soprattutto dalle sue paure, dalle sue incertezze, dalla sua incapacità di credere in qualcosa che pure aveva meritato, la vittoria. Il pareggio la inchioda ancora al terz’ultimo posto e oggi il Lecce potrebbe staccarla di nuovo, lasciandola in zona-retrocessione con Verona e Pisa. Al Franchi ha vinto un solo scontro diretto con la Cremonese, ne ha persi tre e ha pareggiato questo, diciotto punti in ventiquattro partite, o la Fiorentina raddoppia (!) la sua media-punti o va giù.

Restano dei difetti pesanti che questa squadra non riesce a cancellare. Del più grosso si è già detto ma c’è un altro difetto che sta diventando una costante sempre più pericolosa: la facilità con cui prende gol. Sembra diventato un giochetto da ragazzi. Le due reti assurde incassate a Napoli si uniscono alla prima subita ieri sera dal Torino. Poi la rimonta, il crollo, il terrore, l’incubo che riaffiora e inghiotte una squadra che si sfalda, una squadra inspiegabile, con la testa che esplode anziché raffreddarsi. Se continua così, non si salva".