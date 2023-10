Attraverso una story sul proprio profilo Instagram, la moglie di Giacomo Bonaventura ha condiviso uno screenshot di un messaggio del centrocampista viola al figlio Edoardo. “Edo, hai visto il gol del babbo? Vi penso sempre, siete la mia vita, non vedo l'ora di abbracciarvi. Chissà il mio babbo stasera come sarebbe stato contento”.

E poi il messaggio di Federica, la moglie di Jack: “Niente tatuaggi, niente esultanze particolari, nessuna voglia di metterti in mostra. Pensavi a come poterci dedicare un gol… Questo gesto, quello che ripeti ogni volta tornando a casa quando ci vedi, quando vedi il tuo Edo in particolare, che ieri sì, ha visto il tuo gol…SPECIALE. Ieri non hai abbracciato solo noi, a modo tuo hai abbracciato l'Italia intera. Siamo tutti tanto orgogliosi di te”.