Walter Sabatini: "La Fiorentina sembra una squadra già retrocessa. I giocatori non difendono nemmeno la loro dignità"

L'ex dirigente di Roma e Inter, Walter Sabatini su Cronache di Spogliatoio si è riservato parole pesanti all'indirizzo della Fiorentina vista in questa prima parte di campionato.

“Una squadra già retrocessa”

“La Fiorentina mi ha fatto l'impressione di una squadra già retrocessa - è l'opinione di Sabatini - È un gruppo buttato dentro a un campo per provare a giocare. I giocatori non difendono nemmeno la loro dignità, il temperamento personale”.

“Kean paga il contesto”

E poi: “Kean purtroppo paga il contesto, ma non posso imputargli niente”.