Gudmundsson: "Amo giocare nella Fiorentina, un orgoglio indossare la maglia che è stata di Baggio e Rui Costa"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson spera di poter dare un contributo realizzativo maggiore rispetto all'anno scorso.
“Amo giocare nella Fiorentina”
“Fare bene e vincere è la priorità - ha detto Gud a La Gazzetta dello Sport - magari anche grazie ai miei gol. Prometto che darò tutto me stesso: amo giocare nella Fiorentina, lavoreremo per raggiungere i traguardi”.
“Questa maglia numero dieci…”
Gudmundsson sa il valore che ha la numero dieci della Fiorentina: “E' un orgoglio indossare la maglia che è stata di Baggio e Rui Costa. Spero di onorarla”.
