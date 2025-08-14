Gudmundsson: "Amo giocare nella Fiorentina, un orgoglio indossare la maglia che è stata di Baggio e Rui Costa"

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson spera di poter dare un contributo realizzativo maggiore rispetto all'anno scorso.

“Amo giocare nella Fiorentina”

“Fare bene e vincere è la priorità - ha detto Gud a La Gazzetta dello Sport - magari anche grazie ai miei gol. Prometto che darò tutto me stesso: amo giocare nella Fiorentina, lavoreremo per raggiungere i traguardi”.

“Questa maglia numero dieci…”

Gudmundsson sa il valore che ha la numero dieci della Fiorentina: “E' un orgoglio indossare la maglia che è stata di Baggio e Rui Costa. Spero di onorarla”.