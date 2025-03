Confermate due assenze pesanti per Conte. Contro la Fiorentina può tornare titolare Olivera sulla sinistra. McTominay…

Dopo la sconfitta in Conference contro il Panathinaikos, la Fiorentina dovrà affrontare il Napoli domenica. E la squadra di Conte dovrà ancora una volta i conti con le assenze di Zambo Anguissa e di Neres; probabilmente anche Mazzocchi sarà out. Il tecnico partenopeo disegna la sua formazione, con ogni probabilità un 3-5-2.

Le scelte del Napoli verso la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mathias Olivera è candidato a una maglia da titolare a discapito di Spinazzola, con Politano che dovrebbe recuperare senza complicazioni. E McTominay? Un periodo in cui deve essere gestito con particolare parsimonia. Non dovrebbero comunque esserci grossi problemi in vista della Fiorentina.