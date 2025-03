L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare della sfida di domenica prossima contro il Napoli: “Mi aspetto una gara aperta, entrambe hanno bisogno di un punto di svolta per necessità molto diverse. Il Napoli è in piena lotta Scudetto ma manca un risultato pieno ormai da cinque partite, proverà a fare la voce grossa”.

“Comuzzo? Tutto rimandato all'estate. La Fiorentina non poteva cederlo”

Cosa c'è stato di vero con Comuzzo? “Semplicemente un rimandare il tutto alla prossima estate, per la Fiorentina rinunciare a uno come lui a gennaio sarebbe stato ancora più complicato. Ha tanta voglia di crescere, ce ne sono pochi come lui adesso. Come si inserirebbe a Napoli? Con Buongiorno, il tifoso azzurro potrebbe stare tranquillo a lungo. Si completerebbero alla perfezione. Non ho dubbi che il club ci riproverà, così come altre società straniere”.

“Kean o Lukaku? Ho affrontato di peggio”

Lukaku o Kean? “Mi sarebbe piaciuto marcare entrambi. Sono un presuntuoso, quindi dico che ho affrontato di peggio in carriera, con tutto il rispetto per entrambi. Comunque sono una minaccia, coinvolgono i compagni e sanno come segnare”.