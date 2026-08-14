Il Como rinuncia a Kean? Adesso c'è un altro attaccante in cima alla lista di Fabregas

Una notizia che potrebbe rivelarsi particolarmente piacevole per i tifosi della Fiorentina. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del forte interesse del Como per Moise Kean, con tanto di offerta di 45 milioni in arrivo sul tavolo di Fabio Paratici. Adesso, però, i piani di Fabregas sembrano essere cambiati.

Un nuovo obiettivo

Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, infatti, il Como ha tentato un primo approccio per Liam Delap. L'attaccante del Chelsea sarebbe in cima alla lista del Como, che intende puntare anche sull'ottimo rapporto nato con il club londinese dopo l'affare Chalobah.

Niente più Kean?

Una news di mercato che si porta dietro varie considerazioni, in primis quella relativa a Kean: se il Como ha cambiato così radicalmente obiettivo, molto probabilmente è perché ha capito che la Fiorentina non intendere cedere il proprio numero 9 a pochi giorni dall'inizio del campionato.