Ancora il Direttore Generale della Fiorentina, intervenuto all'uscita dall'Assemblea di Lega. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb.com: “Siamo concentrati sul rendimento partita per partita. Non dobbiamo fissarci sui livelli delle varie competizioni europee, dobbiamo lottare in campionato e dare tutto in ogni singola gara, evitando momenti come contro l'Empoli. Ora testa alla Lazio”.

Su Beltran: “Giocatore di livello, ci crediamo tanto. Così come in tutti i nostri calciatori. Infatti arriverà anche il momento di Nzola”.

Sui terzini: “Nessun intervento sul mercato, siamo soddisfatti. Magari in qualche altra posizione, se sarà necessario, ma non toccheremo quel reparto. Crediamo nei nostri giovani, Kayode e Pierozzi”.