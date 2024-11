C'è quasi un'intera squadra ancora da comprare per la Fiorentina, che l'attuale stagione l'ha basata quasi sul leasing style: e La Gazzetta dello Sport parla già di riscatti in ponte per il club viola. Il centrocampo ad esempio ha tutti ragazzi sottoposti a prestito: Commisso dovrebbe sborsare circa 32 milioni per assicurarsi i cartellini di Adli (10), Bove (10,5), Cataldi (4) e Gosens (7,5). E le intenzioni sembrano esserci tutte, per quelle che sarebbero fondamenta importanti da porre, senza dover ripartire per l'ennesima volta da zero.

Questa sarebbe la prima tranche di conferme del mercato estivo, in cui con formule simili sono arrivati anche Colpani e Gudmundsson: i due da soli comporterebbero altrettanti soldi da dover tirare fuori.