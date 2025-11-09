La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli riparte, per ora, dal 3-5-2. Davanti Gud con Piccoli, un dubbio in mezzo

Inizia l'era Vanoli in casa Fiorentina dopo l'addio di Pioli e la brevissima parentesi di Galloppa sulla panchina viola. Si parte con il Genoa a Marassi, in quella che ad oggi è a tutti gli effetti uno scontro salvezza tra l'ultima e la penultima forza della Serie A.

Le prime scelte di Vanoli

Vanoli vuole partire forte e trovare subito la prima vittoria in campionato, che manca da veramente troppo tempo. Si riparte, per ora, dal 3-5-2. Dopo la titolarità di Martinelli in Conference, De Gea si riprende il posto tra i pali. In difesa torna il trio Pongracic, Mari e Ranieri. Larghi Dodo e Fortini, al centro Fagioli e Nicolussi con Ndour o Mandragora. Davanti Gudmundsson dietro a Piccoli, con la Fiorentina orfana di Kean.

La probabile formazione della Fiorentina

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora/Ndour, Fortini; Gud, Piccoli.