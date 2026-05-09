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I (quasi) cinquant'anni senza amarezze per la Fiorentina...

Redazione /
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Il Genoa, da quando esiste il campionato a girone unico in Serie A, ha vinto solamente tre volte su 54 incottri disputati in casa della Fiorentina.

Tre ko

Poche, pochissime davvero le sconfitte per i viola e ora c'è anche una lunga imbattibilità interna da difendere contro i rossoblu. 

49 anni fa…

Sì, perché l'ultima sconfitta risale al 27 marzo 1977. Quel giorno i grifoni si sono imposti per 2-1 con i gol decisivi di Pruzzo e Arcoleo. Dopo di allora per i gigliati una lunga serie di risultati utili di fila, ben 27 (13 vittorie e 14 pareggi). 

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