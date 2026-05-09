Baldanzi dà forfait, niente recupero in extremis. I convocati del Genoa per la Fiorentina
Il Genoa si presenta alla sfida contro la Fiorentina senza avere Baldanzi tra i propri convocati.
Niente recupero
Il giocatore arrivato in prestito dalla Roma, non ce l'ha fatta a recuperare per il match coi viola, tant'è che non lo troviamo tra i 22 partiti per Firenze. Niente da fare pure per Norton-Cuffy che era l'altro elemento in bilico in questa vigilia.
La lista dei convocati
Ecco la lista dei calciatori convocati da Daniele De Rossi per la sfida contro la Fiorentina: Amorim, Bijlow, Colombo, Doucoure, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Frendrup, Grossi, Leali, Malinowskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Onana, Ostigard, Ouedraogo, Sabelli, Sommariva, Vasquez, Vitinha, Zatterstrom.
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