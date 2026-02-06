UFFICIALE: Kouame non è più un giocatore della Fiorentina

Mancava soltanto l'annuncio ufficiale ed è arrivato pochi minuti fa. L'attaccante Christian Kouame da stasera non è più un giocatore della Fiorentina, dato che si è trasferito nel campionato greco all'Aris Salonicco.

Il comunicato della Fiorentina

La Fiorentina ha emesso il seguente comunicato sulla sua cessione: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Kouame all' Aris F.C”.

Il nuovo accordo con l'Aris Salonicco

Ricordiamo che il nuovo contratto dell'ex giocatore viola con la squadra greca sarà fino al prossimo anno, dato che scadrà a giugno 2027.