L’Udinese si assicura un promettente centrocampista britannico che piaceva anche alla Fiorentina

Il classe 2006 Lennon Miller sarà un nuovo giocatore dell’Udinese. Il giovane e promettente centrocampista scozzese si trasferirà dal Motherwell in Friuli per circa 5 milioni e mezzo di euro.

Visite mediche svolte in mattinata

Oggi Miller ha svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, e diventerà presto un nuovo calciatore bianconero. Su di lui c’era anche l’interesse di Fiorentina e Bologna, ma il giovane nazionale scozzese vestirà la maglia dell’Udinese.

Un elemento di prospettiva per Runjiaic

Miller è un centrocampista centrale in grado di giocare anche da trequartista, e di recente ha debuttato anche con la nazionale maggiore della Scozia. Lo scorso anno per lui 38 presenze, 4 gol e 8 assist al Motherwell.