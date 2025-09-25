Semplici: "Tutto è rimediabile, serve un campionato all'altezza di Firenze. Piccoli e Kean sono i titolari"

L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici è intervenuto a Lady Radio per commentare il momento che sta vivendo la squadra gigliata.

Il momento viola

“Credo che ancora sia tutto rimediabile, il campionato è ancora all’inizio. La Fiorentina ha l’esperienza per ritrovare la serenità e rimettere le cose a posto facendo un campionato all'altezza delle aspettative e della piazza".

Sull'attacco

"Penso che Kean possa giocare anche con Piccoli. Sulla carta gli attaccanti titolari sono loro, visto anche l'investimento. Adesso va trovato un sistema di gioco che possa far rendere al meglio tutti i giocatori, anche Gudmundsson”.

E a centrocampo

“Personalmente sono per giocare con tre centrocampisti. In questo reparto si decide la partita, un centrocampista in più è sempre valido. Con l’arrivo di Nicolussi Caviglia gli equilibri sono cambiati. Con lui Fagioli si può spostare a fare la mezzala, ma la Fiorentina ha tante alternative".