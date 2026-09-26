De Gea sul caso Manchester City: "Quanti titoli di Premier League ho vinto quindi?"

La vicenda delle 115 presunte violazioni contestate al Manchester City continua a far discutere il mondo del calcio inglese. In attesa degli sviluppi sul procedimento e delle eventuali sanzioni, l’attenzione si è concentrata anche sulle possibili conseguenze per il club e sul dibattito che da tempo accompagna il caso.

L'ironia di De Gea

A inserirsi nella discussione è stato David de Gea, storico ex portiere del Manchester United e oggi protagonista in Serie A con la maglia della Fiorentina. L’estremo difensore spagnolo ha commentato la situazione con una battuta ironica, facendo riferimento ai numerosi titoli conquistati dal City negli ultimi anni e alimentando così la rivalità tra le due sponde di Manchester: "Quindi, parliamone. Quanti titoli di Premier League ho vinto allora?”, questo il tweet del portiere viola.

So……



Let’s talk.



How many Premier League titles have I won then? 🤔 — David de Gea (@D_DeGea) September 25, 2026

Una vicenda da approfondire

Il commento di De Gea non è passato inosservato, soprattutto per il tono provocatorio nei confronti degli ex rivali cittadini. La vicenda resta comunque legata agli sviluppi del procedimento sulle contestazioni rivolte al Manchester City. Eventuali decisioni definitive potrebbero avere conseguenze importanti sul club e riaccendere il confronto sul valore dei successi ottenuti durante il periodo oggetto delle accuse.