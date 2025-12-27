Edoardo Corvi, portiere classe 2001 del Parma, ha commentato così il gesto tecnico sul tiro di Comuzzo ai margini della vittoria dei crociati contro la Fiorentina.

I commenti

“La parata più difficile di oggi? Quella su Comuzzo, non ho avuto tempo, è stato solo istinto, la mia testa e il mio cuore mi hanno detto di tuffarmi, a mano rigida, e così è stato: è andata bene".

L'intervistatore suggerisce che dalla panchina della Fiorentina, dopo le sue parate, si è sentito ‘Ma chi è, Buffon?’. Alla domanda, Corvi ha risposto: "Con Buffon ho un rapporto speciale, mi ha aiutato a crescere quando era qua, lo sento spesso e gli voglio tanto bene. Mi dice sempre di stare tranquillo e vivermi il calcio senza pressione”.