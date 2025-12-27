Corvi: "La parata su Comuzzo la più difficile di oggi: non ho avuto tempo, è stato solo istinto. Sento spesso Buffon, mi aiuta molto"
Edoardo Corvi, portiere classe 2001 del Parma, ha commentato così il gesto tecnico sul tiro di Comuzzo ai margini della vittoria dei crociati contro la Fiorentina.
I commenti
“La parata più difficile di oggi? Quella su Comuzzo, non ho avuto tempo, è stato solo istinto, la mia testa e il mio cuore mi hanno detto di tuffarmi, a mano rigida, e così è stato: è andata bene".
L'intervistatore suggerisce che dalla panchina della Fiorentina, dopo le sue parate, si è sentito ‘Ma chi è, Buffon?’. Alla domanda, Corvi ha risposto: "Con Buffon ho un rapporto speciale, mi ha aiutato a crescere quando era qua, lo sento spesso e gli voglio tanto bene. Mi dice sempre di stare tranquillo e vivermi il calcio senza pressione”.
