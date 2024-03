Completato il quadro del prossimo Europeo. E sull'approdo della Polonia c'è lo zampino di un ex viola

Ieri sera si sono giocate le tre finali dei playoff che hanno assegnato gli ultimi tre posti per il prossimo Europeo. Protagonisti i giocatori della Serie A. La Georgia di un super Kvaratskhelia batte la Grecia ai rigori; all'Islanda, invece, non basta il solito stratosferico Albert Gudmundsson, l'Ucraina rimonta e vince 2-1.

Decisivo il rigore di un ex viola

Anche Galles-Polonia, invece, si è decisa con i calci di rigore. Dopo otto trasformati (quattro per parte), arriva il momento decisivo di Krzysztof Piątek. E l'ex Fiorentina trasforma senza esitazioni un penalty decisivo, dato che Szczesny parerà l'ultimo della serie e porterà la Polonia all'Europeo.