Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi, in passato anche tra le fila della Fiorentina, a Radio Sportiva ha commentato l'operazione che potrebbe portare Nicolas Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus, con quella che sarebbe l'ennesima cessione importante della squadra viola al club bianconero.

‘Gonzalez-Juventus? Non esistono più certi veti nel calcio attuale’

“Il filo diretto sul mercato tra Fiorentina e Juventus? È oggettivamente vero, tanti dei trasferimenti più importanti della storia viola sono avvenuti al club bianconero. Da fiorentino so quanto ci sia rivalità sportiva tra le tifoserie, ma devo dire che la Fiorentina ha sempre preso giocatori importanti dalla Juventus. Ai miei tempi prendemmo Chiellini, Miccoli, Maresca, giocatori che hanno fatto benissimo e viceversa la Juventus ha preso giocatori importanti dalla Fiorentina. Credo che un certo tipo di concetto di calcio sia superato, come non esistono le bandiere, o sempre meno. Oggi i mercati sono più fluidi, un certo tipo di veti, di 'limitazioni' legate all'appartenenza, fanno parte di un mondo che non esiste quasi più”.

‘Talvolta anche gli affari sfumati si rivelano grandi operazioni’

“Oggi non saprei dire chi in Serie A abbia fatto il miglior mercato, manca ancora troppo alla fine. Può accadere di tutto e tutti sono ancora in tempo per stravolgere nel bene o nel male una squadra. Non solo le grandi operazioni fanno un mercato, ma anche gli affari persi talvolta si rivelano una scelta giusta. Occorre prudenza sempre, in modo particolare adesso che il mercato è in ritardo un po' ovunque”.