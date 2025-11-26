Interesse della Fiorentina per un giovanissimo attaccante brasiliano, che intanto firma il primo contratto... con clausola folle

C'è un giocatore brasiliano che ha recentemente catturato le attenzioni della Fiorentina. Il club viola, infatti, si starebbe muovendo anche a livello giovanile per cercare rinforzi, ma puntare su questo ragazzo da oggi è decisamente più complicato.

Fiorentina interessata a un giovanissimo attaccante verdeoro

Secondo quanto riportato da Noticias do Inter, portale brasiliano, la Fiorentina ha manifestato forte interesse per Fabricio, attaccante 16enne di proprietà dell'Internacional di Porto Alegre. La società viola avrebbe preparato un'offerta per acquistarlo, ma il ragazzo ha appena firmato il primo contratto da professionista, proprio con il club locale.

Ma il primo contratto da professionista è già stato firmato

Ciò che più fa impressione è la clausola rescissoria imposta. Dopo due anni a livello giovanile di ottimo livello, Fabricio ha una clausola di 370 milioni di real brasiliani, poco meno di 60 milioni di euro.