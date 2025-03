C'è un dato che trasmette continuità in questa stagione e che riguarda il modo in cui spesso la Fiorentina ha vinto le sue partite: il singolo gol di scarto, il famoso “corto muso” di Allegriana memoria. E' accaduto 8 volte su 13 in campionato. Un cortomusismo su cui il Corriere dello Sport pone alcune domande: perché la squadra viola non riesce quasi mai a chiudere la gara? Troppo spesso infatti gli uomini di Palladino terminano tra i brividi e la paura, abbassando il baricentro e portandosi il nemico in casa.

Problema di condizione? O punti pesanti come ghisa e dunque più delicati da conservare? Questione sicuramente di attitudine trasmessa anche dalla panchina, da cui se non altro potranno arrivare nuove risorse per allargare le rotazioni: con il Lecce ad esempio, si sono visti per la prima volta da titolari Pablo Marì e Ndour.