Fabregas cerca un difensore e tra le opzioni c’è anche un recente ex Fiorentina. Può tornare dalla Premier League

Il Como cerca un difensore, possibilmente in prestito e sulla lista del ds Ludi c’è anche il brasiliano Igor Julio, oggi al Brighton, ex difensore della Fiorentina. I lariani stanno cercando un rinforzo per la difesa di Fabregas, possibilmente in prestito.

L’ex viola può tornare in Serie A

Igor è ormai alla terza stagione con la maglia del club inglese, con cui ha già cominciato la stagione in corso giocando la prima gara di EFL Cup. Il classe ’98 ha lasciato la Fiorentina nell’estate del 2023 ma la sua avventura inglese non è mai decollata.

E c’è anche un altro brasiliano

In lista c’è anche un altro brasiliano, Diego Carlos del Fenerbahce, che si è trasferito in Turchia lo scorso gennaio dopo due annate e mezzo con l’Aston Villa.