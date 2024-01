Tregua tra tifosi e Nardella, con il Padovani sullo sfondo. E intanto indagine aperte sui gazebo

Padovani unica ipotesi realistica ad oggi

L'incontro delle scorse ore tra il sindaco Dario Nardella e alcuni esponenti del tifo viola dovrebbe aver portato ad una tregua, dopo l'attacco frontale durante il match con l'Udinese. Questo almeno secondo la ricostruzione de La Nazione, sebbene dal post dell'Accvc non sia emersa chissà quale soddisfazione. L'ipotesi Padovani a oggi resta l'unica realistica per non spostarsi da Firenze durante i lavori.

Digos al lavoro per gli striscioni

Per quanto riguarda le rimostranze durante l'ultimo match casalingo della Fiorentina, la Digos è al lavoro per indagare sul contenuto degli striscioni esposti e sulle modalità di introduzione in curva dei gazebo.