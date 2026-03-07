Home / Edicola Viola Corriere Fiorentino: Gud, una delusione dopo l'altra Redazione / 07 March 2026, 12:16 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Sul Corriere Fiorentino spazio viola a pagina 9 in taglio alto: “Troppo poco Gud” e in sommario: “Fermo a un gol su azione, il 10 continua a deludere. Vanoli però ha bisogno di lui per battere il Parma”. Segui Fiorentinanews su Google News Notizie correlate C'è ancora qualcuno che crede in Gudmundsson? Aspettative ai minimi termini e un bilancio desolante dopo Udine Un infortunio ancora indigesto per Vanoli: Solomon l'unico non sacrificabile sull'altare... della Conference 💬 Commenti (3) Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta