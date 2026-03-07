​​

Corriere Fiorentino: Gud, una delusione dopo l'altra

Sul Corriere Fiorentino spazio viola a pagina 9 in taglio alto: “Troppo poco Gud” e in sommario: “Fermo a un gol su azione, il 10 continua a deludere. Vanoli però ha bisogno di lui per battere il Parma”.

