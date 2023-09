Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta, intervenendo sui singoli e sull'allenatore viola. Queste le sue parole: “Quarta ieri è stato straordinario. In estate è stato come il cappotto all'attaccapanni, è stato a un passo dall'addio. Nonostante questo non ha mai detto una parola fuori posto. Perché non pensare a una rinascita come successo con Ranieri, a premiare sacrificio e disponibilità?”

E su Italiano: “Il calcio è fatto di empatia, ma Italiano non è il classico allenatore paraculo con i tifosi. Può non stare simpatico perché non si fa amico la stampa come fanno altri. Così come Biraghi: può fare il più bel gol del mondo, ma a qualcuno non sarà mai all'altezza o non simpatico. Ma questo è il calcio”.