Corriere dello Sport-Stadio: La chiave Maldini, Paratici si muove per lui
Il Corriere dello Sport-Stadio titola così sulla Fiorentina in prima pagina: “La chiave Maldini”. E ancora: “Paratici si muove per Daniel”.
Pagina 24
Apertura sul mercato: “L'idea Maldini”. Sottotitolo: “Se esce Fortini tutto su Daniel Rebus Ranieri”. In taglio basso: “Dzeko saluta oggi le visite con lo Schalke”.
Pagina 25
Il discorso di Joseph Commisso ai funerali di Rocco: “Continueremo l’american dream”. Sottotitolo: "L’emozione del figlio “La Viola, le sue radici”.
💬 Commenti (1)