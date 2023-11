Romulo: "La Fiorentina farà la partita della vita. Fossi Arthur resterei a Firenze dove è amato e coccolato"

Uno dei doppi ex di Fiorentina e Juventus è l'esterno destro Rômulo Souza Orestes Caldeira, attualmente svincolato.

Sulla partita di domenica prossima ha detto a TuttoJuve.com: "I bianconeri arriveranno a Firenze un po' più rilassati, è normale dopo due vittorie così importanti. La Fiorentina, al contrario, farà la partita della vita, mi aspetto una squadra che vorrà vincere ad ogni costo. Attenta Juve a questa situazione, perché la viola non avrà nulla da perdere".

“Arthur fantastico”

Uno dei protagonisti attesi della gara, è il centrocampista viola (ma il suo cartellino è di proprietà della Juve) Arthur: "E' un giocatore fantastico - continua Romulo - ha un talento straordinario. Me lo ricordo bene al Gremio, quando era ragazzino, perché aveva vinto la Libertadores quasi da solo. Si è ripreso, è in una buona forma e sicuramente vorrà mettersi in mostra per far vedere il suo valore. Sarà un problema in più per la Juve".

Il suggerimento di rimanere a Firenze

A fine anno la posizione di Arthur dovrà essere discussa: "Ovunque è in grado di far la differenza, magari un giorno vorrà tornare a Torino per dimostrare che è all'altezza di un top club. Non aveva fatto male, ma non era riuscito a rendere sui suoi livelli abituali. Potrebbe esser la sua rivincita. Bisognerebbe chiedere a lui che ne pensa, ma dipendesse da me resterei a Firenze dove sono amato e coccolato" conclude Romulo.