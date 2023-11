Il dispetto

Chi ci sarà di sicuro domenica prossima in campo (tranne sorprese sgradite dell'ultima ora) sarà il centrocampista della Fiorentina, ma di proprietà della Juventus, Arthur.

La risalita della china e un rendimento altissimo

Per il brasiliano quella del Franchi sarà sicuramente una partita particolare e proverà a fare un dispetto alla squadra che lo ha dato via la scorsa estate. Con la maglia viola addosso sta provando a risalire la china e sta avendo un rendimento a lui sconosciuto nel suo periodo trascorso in bianconero.

Voluto da Italiano

Qui a Firenze, voluto da Italiano che lo ha chiamato personalmente per convincerlo a venire, Arthur si è inserito alla perfezione e farà di tutto per farlo capire anche alla Juve, che non ha avuto molte remore a darlo via, seppur in prestito.

Le somme da tirare a fine anno

A fine anno si tireranno poi le somme, quel che sarà il futuro del regista è un qualcosa tutto da scrivere: una sceneggiatura in cui i soldi (quelli di un eventuale riscatto e quelli del suo ingaggio) faranno sicuramente la loro parte.