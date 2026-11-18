Quanti tifosi viola si ricordano di Bobby Duncan, il ragazzino inglese che la Fiorentina acquistò dal Liverpool nella stagione 2019-20, presentato al mondo come ‘il cugino di Gerrard’ (sì, la leggenda dei Reds) e reduce da un'annata stratosferica con le giovanili? Probabilmente nessuno, e la cosa non stupirebbe. Eppure c'era molta curiosità su quello che avrebbe potuto essere un talento in rampa di lancio in arrivo da Oltremanica: oggi, a 25 anni, il calcio è l'ultimo dei suoi pensieri.

The next big thing

Andiamo con ordine: dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Manchester City, nella stagione 2018-19 Duncan segna 32 gol nelle squadre ‘Under’ del Liverpool, mettendosi in mostra e guadagnandosi la chiamata per la tournée precampionato con la Prima Squadra, negli Stati Uniti, dove trova anche una rete. Sembrava potesse essere il nuovo talento ‘in famiglia’ vista l'importante parentela, e invece il suo agente spiazzò tutti, accusando il Liverpool di aver ‘bullizzato psicologicamente’ il suo assistito, provando a convincerlo a rimanere (presto smentite dal Liverpool che, difatti, pochi giorni dopo finalizzò il trasferimento alla Fiorentina). Il motivo della richiesta di cessione? Il ragazzo “non vedeva un futuro a Liverpool” e cercava una nuova esperienza altrove.

Esperienza travagliata

Il passaggio ai Viola non fu certo una formalità: per il suo cartellino, a titolo definitivo, il DS Daniele Pradè mise sul piatto 2 milioni di euro e il 20% della rivendita per un contratto triennale. Notizia accolta con grande gioia dall'agente Saif Rubie, che ebbe a dire che Duncan avrebbe avuto la possibilità “di vivere un'esperienza che non molti giovani giocatori inglesi avrebbero potuto vivere”. Ma, naturalmente, a Firenze il ragazzo gioca solo con la Primavera, non lascia il segno e se ne va mestamente dopo una sola stagione: di lui, Pradè dirà che “pensava avrebbe giocato subito coi grandi, ma non è semplice per un ragazzo imporsi in Prima Squadra”. Ceduto in fretta e furia al Derby County, anche lì non troverà fortuna giocando pochissimo e principalmente con le giovanili: nella stagione 2022-23 tenta la fortuna alla Linense, in terza divisione spagnola, ma non trova mai la via del gol nelle otto presenze a lui riservate. Sarà la sua ultima esperienza su un campo da calcio.

Un mare di rimpianti

Oggi, Duncan ha reso privati tutti i propri account social e sembra aver preso le distanze dal mondo del calcio. Nel giro di tre anni, quindi, il ‘cugino di Gerrard’ è passato da un cartellino di due milioni di euro all'anonimato: qualcuno, però, ha pensato anche solo per un secondo che avrebbe potuto seguire le orme di suo cugino.