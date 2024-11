Non sarà forse il ‘Sinigaglia’ il teatro del ritorno in campo di Albert Gudmundsson ma l'islandese c'è, come direbbe Guido Meda. Il numero 10 viola si è riunito finalmente al resto del gruppo ed è pronto a tornare a poco più di un mese dall'infortunio di Lecce. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Palladino sa già che potrà contare su di lui per il big match con l'Inter del 1 dicembre, vero e proprio scontro diretto Champions.

In casa Fiorentina però non c'è alcuna voglia di rischiare perché finora Gudmundsson ha già perso l'inizio della stagione e tutta la fase di decollo dei suoi, nella scorsa tranche di campionato. Decisione in giornata quindi per un'eventuale convocazione, molto più probabile vederlo per qualche minuto giovedì contro il Pafos, prima del match con i nerazzurri.