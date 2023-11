Il classico surplus di prudenza per Kayode e a destra si va ancora... contromano

Niente rientro post sosta per Michael Kayode, che comunque dovrebbe tornare per il match di giovedì con il Genk. Per lui ancora qualche giorno di recupero, dopo essersi riaggregato al gruppo già in settimana post distorsione alla caviglia. Un surplus di prudenza insomma da parte dello staff di Italiano, che così si troverà a dover lanciare ancora Parisi (o Biraghi) per l'ennesima gara… contromano sulla fascia destra difensiva.