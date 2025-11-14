L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato durante ‘Domande di classe’, iniziativa promossa dal club insieme alle scuole della città: “La partita più emozionante di quest'anno? Sicuramente l'esperienza con la prima squadra, quando siamo andati a Mainz. Devo dire che è stato tutto così veloce, sono arrivato lì e c'erano tantissimi tifosi. Momento davvero emozionante. Poi, praticamente sono entrato dentro al gruppo nel giro di un paio di giorni… Un'emozione forte però molto bella”.

“Che emozione a Mainz. Sono stato contento delle mie risposte”

Come gestire determinate emozioni? “Boh… Vivendole. A volte con emozioni così forti hai un po' di paura, ma certe emozioni devono essere vissute e affrontate. Sono stato contento della mia risposta emotiva, ho vissuto tutto con spontaneità”.

“Alla Fiorentina siamo fortunati. Stare in prima squadra tanto bello quanto stressante”

Com'è stare nella Fiorentina? “Bellissimo. Intanto si può guardare in che posto lavoriamo, unico al mondo. Siamo veramente fortunati. Poi, comunque sia, siamo una squadra forte a partire dalla Primavera. Quando vai in prima squadra è ancora più bello, però è molto più stressante… e a Firenze non siamo mai contenti. Però è molto bello”.

“Critiche? Dipende da chi le muove”

Come reagire ai commenti negativi? “Inizialmente ci stai male, però quando cresci ti abitui e cominci a farci un po' il callo. Poi ti chiedi chi è che muove quella critica, così inizi a lasciar andare alcuni aspetti”.