Giusto il tempo di arrivare: Pablo Marì escluso dalla lista campionato dell'Al Hilal... per colpa di Benzema
Pablo Marì. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il difensore spagnolo Pablo Marì si è trasferito di recente in Arabia, per giocare con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma dopo 5 presenze in campionato il classe ‘93 ex Fiorentina non scenderà più in campo in Saudi Pro League. Il motivo? L’arrivo in squadra di Karim Benzema.
Fuori anche Nunez
Inzaghi ha infatti deciso di escludere dalla lista campionato l'ex calciatore viola, assieme all'attaccante uruguaiano ex Liverpool Darwin Nunez. Marì potrà così scendere in campo d'ora in poi soltanto nella Champions League asiatica.
