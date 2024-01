Il Giudice sportivo multa la Fiorentina: ecco il motivo

Sono state pubblicate le decisioni del giudice sportivo riguardo la diciannovesima giornata di Serie A TIM, che ha visto la Fiorentina sconfitta per 1-0 sul campo del Sassuolo. Arrivata un'ammenda pecuniaria di 3mila euro per la società viola, dovuta al lancio di alcuni fumogeni in campo al Mapei Stadium durante il match. Questo quanto si legge:

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”