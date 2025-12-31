Perini: "265 milioni per rifare il Franchi, presto per il cronoprogramma del secondo lotto". E oggi scade l'ultimatum della Fiorentina

I lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio Artemio Franchi continuano a tenere banco a livello.

“265 i milioni necessari”

L'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, ha confermato i costi previsti per il restyling completo della struttura: “Saranno 265 i milioni in totale quelli che serviranno per l'opera. La contrattualizzazione del secondo lotto ancora non ci può essere e quando sarà fatta, potremo avere un cronoprogramma preciso”.

Scade l'ultimatum della Fiorentina

Intanto oggi, almeno a livello teorico, scade l'ultimatum lanciato a novembre dalla Fiorentina per avere informazioni dettagliate e per decidere, eventualmente, se entrare nell'affare, finanziando una parte dei lavori, in cambio di una concessione per l'impianto di lunghissima durata.