Il viola Mazzi è inoperoso, Visse però lo trafigge senza conseguenze. L’Italia Under 17 di Franceschini a valanga sull’Estonia
Inizia nella maniera migliore il percorso nella prima fase di qualificazione all’Europeo di categoria per l’Italia Under 17 di Daniele Franceschini, che abbatte col nettissimo punteggio 8-1 l’Estonia a Rakvere, in terra estone. Nel gruppo degli Azzurrini c’è un solo calciatore della Fiorentina, ma si tratta di uno stabile titolare: il portiere classe 2009 Tommaso Mazzi.
Azzurrini a valanga nel primo tempo
L’Italia chiude il primo tempo addirittura avanti per 4-0. Vantaggio grazie alla rete di Perillo, attaccante dell’Empoli, con una bella girata su cross di Bonifazi. Raddoppio a firma del centrocampista della Roma Giammattei, che spedisce in rete col destro da centro area, quindi tris di Corigliano, punta della Juventus, che trafigge il portiere estone con un bel mancino. Poker del difensore centrale Varali, calciatore del Parma, che infila la porta estone di testa. Nessun intervento da parte del viola Mazzi, che però vede sibilare il tiro dell’estone Pöder, col terzino numero 2 che centra la traversa al 25’, sul punteggio di 3-0 per l’Italia, con un tirocross insidioso che rischia di beffare l’estremo difensore gigliato.
Solito spartito nella ripresa
Il quinto gol arriva dopo appena un minuto nel secondo tempo: il terzino della Roma Bonifazi infila in rete da posizione quasi impossibile sul perfetto filtrante di Corigliano. 6-0 al 49’: segna Fugazzola, calciatore dell’Atalanta, che riceve da Corigliano e infila il portiere estone Strelnikov sotto le gambe col sinistro. Al 64’ rete della bandiera dell’Estonia, rilancio dalle retrovie, buco evidente di Del Fabro e Visse infila Mazzi. Appena 2’ dopo segna Gasparello, entrato nella ripresa: gran tacco di Perillo per l’accorrente calciatore dell’Atalanta che fa 7-1. All'81’ un tiro di Del Fabro leggermente deviato sorprende Strelnikov e fissa il punteggio sull’8-1. All’82’ Korjus cerca la porta, ma a malapena impegna Mazzi, che invece compie una bella parata 5 minuti più tardi, ancora su Korjus. L'Italia tornerà in campo sabato prossimo, per sfidare il Montenegro.