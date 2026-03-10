Fischi da una parte e soddisfazione dall'altra: quella scollatura sempre più grande fra tifo e società

Come scrive La Repubblica la scollatura fra la società viola e i tifosi della Fiorentina è sempre più ampia. Una distanza ben visibile anche nella visione opposta della partita contro il Parma.

Fischi dei tifosi

I tifosi, che hanno fischiato la squadra al termine del match, hanno interpretato la sfida di domenica come un'occasione persa. L'ennesima prestazione scialba di una squadra che infastidisce i propri sostenitori per l'atteggiamento prima ancora che per i risultati. La squadra non ha aggredito il Parma per cercare una vittoria che sarebbe stata importante in ottica salvezza, ma si è accontentata del punticino per “smuovere la classifica”

La soddisfazione della dirigenza

La società invece ha vissuto il pareggio senza rammarico, ma con una certa dose di soddisfazione per il piccolo passo fatto in classifica. Bene quindi il punto, bene il quartultimo posto e bene la ripartenza dopo Udine. Un atteggiamento agli antipodi rispetto a quello dei tifosi, che non vogliono, giustamente, accettare questo stato delle cose come fosse la normalità.