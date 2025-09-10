Sandro Sabatini: "Kean oggi è fra i migliori cinque attaccanti europei. Il Napoli avrebbe dovuto investirci"

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Marte per parlare della prossima sfida tra Fiorentina e Napoli:

Sulla crescita di Kean

“Kean è un centravanti top, tra i migliori cinque attaccanti europei. Devo ammettere che sono molto curioso di vedere come il Napoli proverà a limitarlo sabato a Firenze. Sembra che tutti abbiano paura nel dire che Kean è diventato fortissimo adesso. È diventato un giocatore strepitoso, potente e forte".

“Quando Kean parte e va al tiro, è chiaro che non sia Osimhen, è vero che non è nemmeno come Lukaku, ma se continua a crescere così tra un po’ vale quanto quei due. Kean passa dalla Juventus alla Fiorentina per una quindicina di milioni, ha questa clausola che sembrava quasi un gioco, ma sicuramente è stato venduto a un prezzo troppo basso. Facendo un calcolo veloce e volendo fare una provocazione, mi viene da dire che se il Napoli avesse speso una cinquantina di milioni per Kean avrebbe scelto meglio rispetto a spenderne quasi il doppio per Lucca e Hojlund".

Il retroscena di mercato

“Comunque, da quel che mi risulta, Manna e Conte ci avevano pensato a Kean durante il mercato, ma si sono fermati davanti ai 52 milioni da versare per un giocatore che solo un anno fa era stato venduto a 15. Questo è stato un errore che ha accomunato il Napoli e tante altre squadre italiane”.