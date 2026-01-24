“Volevo rivolgere un pensiero alla famiglia del presidente. Volevo ringraziarlo per ciò che ha portato a Firenze anche se non ho purtroppo avuto modo di conoscerlo”. Inizia così a parlare il centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, autore di un gol che però non è servito alla squadra per evitare la sconfitta contro il Cagliari.

Poi ha aggiunto: “Ci siamo detti di voler partire forte, bisognava osare di più, ma alla fine nel calcio fanno la differenza i dettagli. Le perdite di tempo del Cagliari? Potevamo essere un po’ più scaltri, però abbiamo fatto notare molto queste situazioni all’arbitro. Penso che ci siano stati comportamenti antisportivi e spero che se ne vedano molti meno andando avanti”.

Inoltre: “Nel gol ho saputo sfruttare l’occasione, nell’altra che ho avuto no. Io comunque cerco di farmi trovare dentro l’area. In queste partite qua bisogna mettere in campo tutto ed essere più attenti su uomo nelle ripartenze. Però dobiiamo giocare a viso aperto e portare i risultati attraverso il bel gioco. Quando abbiamo avuto il possesso palla alla fine la partita l’abbiamo portata a casa noi. Tutti noi sappiamo dell’importanza del singolo punto. Però da quando sono arrivato io, la Fiorentina ha espresso un buon gioco. E’ ovvio che questa sconfitta ci crea delusione”.