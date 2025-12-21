Un altro pomeriggio drammatico per Vanoli: da Pioli a Galloppa fino alla terza via, se l'encefalogramma resta piatto

Siamo veramente al bivio, l'ennesimo per la Fiorentina ma il primo personale per Paolo Vanoli: senza i tre punti oggi contro l'Udinese, per il tecnico si dovrebbe chiudere l'avventura in viola. Troppo piatto l'encefalogramma di una squadra sulla quale non ha inciso minimamente in quasi due mesi, toccando niente rispetto a quanto mandava in campo Pioli. Un pomeriggio che si presenta drammatico nelle premesse (speriamo non nella conclusione).

E le soluzioni alternative quali sono? Secondo La Nazione c'è una triplice via: richiamare Pioli (eventualmente da valutare anche in abbinamento all'ingresso di Paratici e al mercato di gennaio), dare una chance più concreta a Galloppa o pescare uno specialista in salvezze, con Ballardini su tutti.