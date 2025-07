Con l'arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina e quello (imminente) di Ciro Immobile al Bologna, la Serie A si riconferma come la casa dell'attaccante di esperienza, andando un po' in controtendenza rispetto ad altri campionati europei che invece spesso e volentieri puntano sui giovani. E pensare che, non fosse stato per Patrick Vieira, sarebbe sbarcato in Italia un terzo bomber di razza a caccia della sua ultima esperienza ad alti livelli.

Come riporta La Repubblica, infatti, il Genoa avrebbe convinto nientemeno che Jamie Vardy a tornare a giocare, e per la prima volta fuori dall'Inghilterra dopo aver segnato valanghe di gol con la maglia del Leicester: tuttavia, l'allenatore francese si è opposto, ritenendo Vardy ‘non funzionale al progetto’ e temendo un ‘Balotelli-bis’, ossia un panchinaro di lusso che pur non giocando attira su di sé tutti gli occhi dei media.