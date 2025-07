Le sorti di Moise Kean sono all'ordine del giorno non solo in casa Fiorentina ma anche a Coverciano, perché caso vuole che l'Al-Qadsiah stia seguendo sia il bomber viola che quello dell'Atalanta, Retegui, più propenso a sposare la causa araba. Situazioni che interessano anche il neo ct Gattuso, che spera di non perdere dai radar i due migliori marcatori dell'ultima Serie A. Che sia Saudi o Premier League per entrambi i rischi di perdere la titolarità o la condizione ci sarebbero.